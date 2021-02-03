Премьер-министр Латвии высказался по поводу абсурдных ограничений в торговле

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3 февраля 2021, 19:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

В связи с коронавирусом в Латвии ввели определенные ограничения: комендантский час, «удаленка» для школьников младших классов, прекращение публичных мероприятий и некоторые ограничения в торговле.

Латвийцы, конечно, недовольны ограничениями в сфере услуг: закрыты книжные магазины, салоны красоты, парикмахерские, невозможно купить, простите, трусы, крема и прочие «мелкие», но такие необходимые товары. В Латвии закрыты все кафе, рестораны, промтоварные магазины. Если хочешь купить, например, тапки, то заказывай их по интернету! А потом жди!

Естественно, что терпение латвийцев заканчивается: невозможно понять, как коронавирус влияет на… тапки, например!

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш прокомментировал ситуацию латвийским СМИ:

«Мы видим абсурд, который возникает в той или иной ситуации! Коронавирус пока не отступает. В течении двух недель заболеваемость снизилась, а затем спад остановился. Имеются сигналы, что ситуация с поставкой в Латвию вакцин улучшается. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Но правительство Латвии решило, что со следующей недели начнется постепенный переход к модели безопасной торговли, которая предусматривает расширение ассортимента доступных товаров. Правительство понимает недовольство существующим списком доступных товаров на сегодняшний день».

Итак, грядут перемены в торговле доступными товарами в Латвии! Спасибо, Господи! Наконец-то шеф-редактор балтийского бюро «Аргументы Недели» купит себе новые тапки! А то, честное слово, хотела уже просить помощи у… российских коллег в данном деле!