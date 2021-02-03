В Израиле ультраортодоксы перешли в наступление

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3 февраля 2021, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Полиция Израиля совершает рейды по учебным заведениям ультраортодоксальных иудеев в городах Иерусалим, Бней-Брак, Бейт-Шемеш. Набожное население там составляет большинство. В этих городах наиболее высока заболеваемость COVID-19. В распространении инфекции обвиняют ультраортодоксов, которые не хотят соблюдать локдаун и нелегально открывают иешивы и талмудторы – начальные школы для мальчиков.

В конце января в Бней-Браке толпа ультраортодоксов-школьников сожгла автобус, водитель еле избежал расправы. В городе едва не линчевали полицейский наряд. Подобный инцидент произошел в иерусалимском квартале Меа-Шеарим. Нападения учащихся иешив на представителей государства и тех, кто подвернулся под руку, называют «терроризмом». В то же время харедим объявляют действия властей антисемитизмом, а чиновников называют «гитлерами».

В Бней-Браке сопротивление полиции оказывают вижницкие хасиды - третье по величине хасидское течение в стране. Они пренебрегают санитарными мерами и используют ситуацию с пандемией для жесткого противостояния государству. Их духовный лидер Исраэль Хагер ранее разрешил своим последователям возвращаться в учебные аудитории. В Иерусалиме беспорядки устраивают представители радикальной группы «литовских» евреев - «Пелег Ирушалми». Исторически два этих движения соперничают, но в этот раз крайне клерикальные общины сошлись в общих интересах.

В то же время партии религиозных евреев грамотно выторговывают в Кнессете привилегии для своих избирателей. Однако «восстание» подняли те общины, которые вовсе не признают израильское государство, и их удары направлены на религиозный истеблишмент, извлекающий множество прибылей из сотрудничества с политической системой «сионистов».

Многие видят в ультраортодоксальном сообществе деструктивную силу, способную разрушить Израиль. При этом харедим неуклонно наращивают свою долю в населении. Перед Израилем стоит задача создать новый формат взаимоотношений светских и религиозных израильтян, в том числе тех, кто не признает «сионистское образование». Звучат даже предложения о предоставлении ультраортодоксам политической автономии.