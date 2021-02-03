Зеленый водород стал угрозой для российских нефтегазовых компаний

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3 февраля 2021, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Развитый мир все больше склоняется в сторону зеленого водорода, который производится при помощи электролиза из возобновляемых источников энергии. В этом случае водород производится без потребления углеводородов и выброса парниковых газов в атмосферу. Такие технологии стали головной болью российских властей, поскольку это снизит спрос на поставки углеводородного топлива. При этом отечественные нефтегазовые компании готовы производить водород из своего ископаемого топлива.

Зампред «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что переход мировой энергетики к низкоуглеродному будущему необходимо осуществлять с максимально широким спектром технологических решений, иначе есть риск излишних трат и нерационального расходования ресурсов.

«Я хочу обратить внимание на такое важное условие перестройки экономики, как технологическая открытость в самом широком смысле этого слова. Она отвечает и требованиям диверсификации, и самой философии свободы экономической конкуренции», – отметила Бурмистрова.

«Поэтому странно слышать в Европе, например, и призывы искусственно ограничить спектр поддерживаемых технологий производства водорода одним лишь электролизом», – добавила представитель «Газпрома. Она подчеркивает, что зеленый водород слишком дорог и энергозатратен.

Между тем, важным недостатком технологии зеленого водорода является дефицит пресной воды, которая применяется при его производстве. Альтернативой зеленому водороду является голубой водород, который производится из природного газа. При этом выделяющийся углекислый газ не выбрасывается в атмосферу, а улавливается для последующего использования.

Для безубыточного производства водорода с использованием энергии морских ветряных электростанций его минимальная цена должна составлять около 5,1 евро за кг. Это примерно в четыре раза выше, чем цена «серого» водорода, полученного из ископаемого топлива. Эксперты считают, что при больших объемах производства цена водорода может стать более разумной.

Компания Wood Mackenzie прогнозирует, что до 2050 года зеленый водород станет главным конкурентом сжиженного природного газа. Агентство Bloomberg отмечает, что водород вкупе с климатической повесткой может сделать ненужными американские газопроводы общей протяженностью в 3 млн миль (или 4,8 млн км).

Частный бизнес надеется, что сможет использовать существующую инфраструктуру для поставок водорода. При этом газовые трубопроводы придется модифицировать. Группа из 11 европейских компаний, занимающихся газовой инфраструктурой, уже представила план по созданию специальной водородной транспортной сети, заявив, что существующую газовую инфраструктуру можно модифицировать для транспортировки водорода по доступной цене.

«Поскольку вода и возобновляемые источники энергии распределены по планете гораздо равномернее, чем источники природного газа или угля, зеленый водород можно будет производить очень близко к потребителю», – считает старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников. Перспективу замещения водородом природного газа эксперт видит через 10–20 лет.