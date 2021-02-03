Украина ввела санкции в отношении двух авиакомпаний за полёты в Крым

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3 февраля 2021, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Украина ввела санкции в отношении двух авиакомпаний - молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA - за полёты в Крым.

Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала СНБО (Совету национальной безопасности и обороны) применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

В СБУ отметили, что санкции должны действовать до "окончания срока временной оккупации Крыма" или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с "оккупацией полуострова".

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума. Украина выбор крымчан не признает.