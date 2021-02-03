Украина ввела санкции в отношении двух авиакомпаний за полёты в Крым
3 февраля 2021, 14:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Украина ввела санкции в отношении двух авиакомпаний - молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA - за полёты в Крым.
Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала СНБО (Совету национальной безопасности и обороны) применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.
В СБУ отметили, что санкции должны действовать до "окончания срока временной оккупации Крыма" или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с "оккупацией полуострова".
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума. Украина выбор крымчан не признает.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.