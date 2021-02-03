НАТО сбросило в Югославии 15 тонн урановых снарядов

В начале 2021 года сербы обратились с иском к Североатлантическому альянсу. У многих бывших солдат сербской армии обнаружены серьёзные онкологические заболевания. Аналогичная ситуация в Косово и других странах Балканского полуострова.
В настоящее время с НАТО судятся уже сотни солдат из Италии. После возвращения из Косова у них начали появляться раковые заболевания. Тяжёлыми онкологическими заболеваниями страдают и американские военнослужащие, принимавшие участие в конфликте на Балканах, однако данная информация тщательно скрывается правительством США. Американские власти выплачивают пострадавшим солдатам крупные компенсации.
Причина заболеваний кроется в урановых снарядах, которые использовали натовские войска при проведении военных операций на территории Югославии. Всего было сброшено порядка 15 тонн урана. Опасные снаряды применялись и в ходе войны в Ираке и Кувейте.
Два десятилетия назад руководитель службы безопасности ВС России Борис Алексеев заявлял, что американцы применяли в Югославии боеприпасы с высоким содержанием урана. Однако на его слова никто не обратил внимания. Эксперты не исключают, что США таким образом избавлялись на Балканах и Ближнем Востоке от отработавших своё ядерных элементов. Если бы Югославия не находилась рядом с европейскими странами, натовские выходки никто бы и не заметил.
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