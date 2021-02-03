До сих пор на Западе полно людей, верящих в то, что Россия с ними будет воевать ограниченно

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3 февраля 2021, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Западное издание Overt Defence опубликовало труд польского эксперта под названием «Калининградский гамбит – сценарий упреждающего удара НАТО». Эксперт, правда, является не военным, а специалистом по гуманитарному праву Ягеллонского университета. Но уж какой есть, тем более военные профессионалы из НАТО иногда бредят ничуть не лучше. Статья наделала в России много шума – в ней рассматривается вариант превентивного удара НАТО, точнее, армии Польши по Калининградскому особому оборонительному району (КОР).



Польшу очень беспокоит российская военная группировка в регионе, насчитывающая более 50 тыс. человек. И то, чем она вооружена. В частности, обширными запасами тактического ядерного оружия (ТЯО), предназначенного как для сил флота, так и для сухопутных сил, ПВО и авиации ВКС. Тем более в регионе находится и 152-я ракетная бригада с комплексами «Искандер-М», вооружённая квазибаллистическими маневрирующими ракетами и крылатыми ракетами. Они несут в том числе и термоядерные заряды, а дальности им хватит, чтобы спалить в ядерном пламени немало целей в Польше, в Германии да и не только там. Волнуют поляков и российские ЗРС типа С-400 и С-300, способные перекрыть небо над половиной Польши. А также противокорабельные береговые комплексы (БПКРК) «Бастион» с дальнобойными сверхзвуковыми ПКР «Оникс», способные утопить любой корабль или соединение на Балтике почти в любой её точке. Это всё, конечно, нужно уничтожить – считает автор. По его мнению, нужно «нейтрализовать пусковые установки ракет и не дать России использовать ядерное оружие в ограниченной ядерной войне». На дворе 2021 г., а до сих пор на Западе полно людей, верующих в то, что Россия с ними будет воевать ограниченно.



Подобные «эксперты» с их безумными сценариями типа «давайте нападём всей Турцией на одну русскую базу» или «Япония атакует Курилы, а вся армия России просто смотрит на это» совершают одну и ту же детскую ошибку. Россия никаких внезапных нападений на себя не допустит. Подготовку к чему-то подобному практически не скроешь, да и отношения должны сильно ухудшиться заранее. А на случай резкого ухудшения ситуации нам тоже есть чем ответить.



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