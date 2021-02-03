Макрон хочет выгнать иностранных имамов и запретить сертификаты о девственности
3 февраля 2021, 09:41[ «Аргументы Недели» ]
Во Франции обсуждают законопроект «Об усилении республиканских принципов», направленный прежде всего на борьбу с политическим исламом. Инициатором стал президент Эммануэль Макрон.
Предлагается закрыть часть мечетей, запретить проверки девушек на невинность и выдачу врачами сертификатов о девственности, отменить раздельное купание мужчин и женщин в бассейнах, усилить контроль за настроениями в соцсетях и деятельностью религиозных учреждений, сделать обязательным обучение детей в официальных школах. Отдельный пункт, на который правительство обращает особое внимание – выслать из страны уличенных в радикализме иностранных имамов, которые чаще всего даже не знают французского языка, но при этом имеют большое влияние на молодежь.
Обсуждение проекта закона завершится к середине февраля. Власти подчеркивают, что хотят защитить мусульман от влияния исламистов, а не бороться с религией.
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