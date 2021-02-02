В ДНР заявили об отказе Украины обсуждать «дорожную карту» по Донбассу

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2 февраля 2021, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, фото: Alexander Rekun, globallookpress.com

Украинские власти отказываются рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе, всячески уклоняются от рассмотрения ключевых вопросов повестки дня.

Представители делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявляют, что в таком случае «переговоры, тем более о политическом урегулировании, невозможны».

В пресс-службе ДНР сообщили, что на очередном заседании группы по политическим вопросам украинская делегация вместо конструктивной работы над проектом «дорожной карты» по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями интересовалась вопросами про то, «сколько окон подключено к заседанию рабочей группы».

Также в ходе заседания представители Киева требовали от России, не являющейся стороной конфликта, проект «дорожной карты» по урегулированию в Донбассе. Представителям ДНР пришлось неоднократно заявить, что обсуждать «дорожную карту» нужно с представителями ДНР и ЛНР, а не с Россией.