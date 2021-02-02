Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул страну

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2 февраля 2021, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Сооронбай Жээнбеков. Фото: сайт Кремля

Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вылетел с семьей из Бишкека в Стамбул.

Сообщается, что чета Жээнбековых отправилась в малый хадж - из Стамбула политик с супругой отправятся в Саудовскую Аравию, куда бывшего главу государства с супругой пригласил король Саудовской Аравии.

«Ранее выехать в арабсукую страну не получилось из-за карантинных ограничений. И только сейчас бывший президент смог отправиться в малый хадж. Поездка продлится более 10 дней, после чего Жээнбеков планирует вернуться в страну», - заявила пресс-секретарь Жээнбекова Толгонай Стамалиева.

В Киргизии, по сообщениям местных СМИ, все чаще все чаще звучат требования о привлечении политика к ответственности за силовой разгон митинга, состоявшегося 5 октября 2020 года, после которого начались массовые, а затем последовала отставка Жээнбекова. Тогда новые власти пообещали ему сохранить статус экс-президента, дающий защиту от преследования.