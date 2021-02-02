Избранный президент Молдавии Майя Санду приступила к формированию нового правительства. Высший совет обороны и безопасности заняли женщины, ранее работавшие в команде Санду.
В молдавских органах власти уже много лет преобладают женщины. Президент Санду ввела новые правила, согласно которым чиновниками Высшего совета безопасности могут быть только люди, имеющие положительную репутацию, без судимости. Вместе с этим Санду проводит румынизацию администрации. После вступления в должность глава государства заменила молдавский язык на румынский, не скрывая унионистских настроений.
Из-за преобладания женщин во власти многие чиновники в шутку предложили создать общество в защиту мужчин. В партии Pro Moldova заявили, что Санду ввергает государство в серьёзный экономический кризис. Президент пытается создать полномочное правительство не только для качественной работы государственного аппарата, но и получения зарубежных кредитов. Бюджет Молдовы является дефицитным.
Правительство формируется на фоне скандала. Советника президента Аллу Немеренко обвиняют в наличии поддельного диплома.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Леонид Ивашов о подготовке Путина к Мировой войне, СНВ-3 и возвращении Донбасса в Украину
- 13:42 Во французском Нанте мужчина с саблей ранил полицейского
- 13:11 Компания «Ив Роше» опубликовала заявление: «Мы не участвуем в политических дебатах и не комментируем ситуацию с Навальным»
- 12:57 Меркель высказалась против предоставления привилегий привившимся от COVID-19
- Новости партнеров Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в феврале
- 12:54 Женский батальон в молдавском правительстве
- Новости партнеров Почему с самого рождения малыша папе необходимо участвовать в его...