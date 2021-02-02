Женский батальон в молдавском правительстве

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2 февраля 2021, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Избранный президент Молдавии Майя Санду приступила к формированию нового правительства. Высший совет обороны и безопасности заняли женщины, ранее работавшие в команде Санду.



В молдавских органах власти уже много лет преобладают женщины. Президент Санду ввела новые правила, согласно которым чиновниками Высшего совета безопасности могут быть только люди, имеющие положительную репутацию, без судимости. Вместе с этим Санду проводит румынизацию администрации. После вступления в должность глава государства заменила молдавский язык на румынский, не скрывая унионистских настроений.



Из-за преобладания женщин во власти многие чиновники в шутку предложили создать общество в защиту мужчин. В партии Pro Moldova заявили, что Санду ввергает государство в серьёзный экономический кризис. Президент пытается создать полномочное правительство не только для качественной работы государственного аппарата, но и получения зарубежных кредитов. Бюджет Молдовы является дефицитным.



Правительство формируется на фоне скандала. Советника президента Аллу Немеренко обвиняют в наличии поддельного диплома.



