Белоруссия задолжала кредиторам 23 млрд долларов

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2 февраля 2021, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

По итогам прошлого года Белоруссия заняла у других государств порядка 5 миллиардов долларов, увеличив государственный долг на треть. Размер общего долга на начало 2021 года составил почти 23 миллиарда долларов.



В Министерстве финансов страны поясняют, что главным кредитором Белоруссии является Россия. В прошлом году Белоруссия брала деньги в долг для поддержки бюджета, пострадавшего от пандемии и поддержание авторитарного режима. Пошатнувшаяся власть потребовала значительных вливаний извне. Только из России на эти цели были взято порядка 1,5 миллиарда долларов.



Незначительные суммы белорусские власти занимали в китайских и европейских банках. Несмотря на огромный долг, правительство дефолта не ожидает, более того активно изучает вопрос размещения ценных бумаг на европейском рынке. Однако в условиях санкций такая возможность для Минска пока остаётся закрытой.



Рейтинговое агентство Standard & Poor’s сообщило о наличии больших рисков у Белоруссии по возможностям расчёта по долгам. Золотовалютные запасы за прошлый год сократились более, чем на 20%. В настоящее время они находятся на минимальном уровне, необходимом для экономической безопасности государства.



