Финляндия рассматривает вариант полного отказа от электроэнергии из России

Аргументы Недели → В мире 13+

2 февраля 2021, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: компания "Fingrid"

Фото: из открытых источников

Россия теряет крупнейшего импортера электроэнергии - Финляндия рассматривает вариант полного отказа от электричества из РФ.

На сегодняшний день эта страна является крупнейшим покупателем российского электричества, но уже к 2030 году объем поставок, равный сейчас 22 миллиардам рублей в год может сократиться до нуля.

Fingrid, крупнейший финский оператор, сообщает, что линии, по которым идет импорт, не ремонтируются. Кроме того, Финляндия планирует ускоренный переход на возобновляемую генерацию, соответственно, для России это будет означать потерю крупнейшего импортера электроэнергии.