Председатель ОБСЕ Анн Линде разговор с Сергеем Лавровым начала с темы Навального

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2 февраля 2021, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Власти Швеции беспокоит ситуация с демократией и правами человека в России и ситуация с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде начала встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве именно с этих тем.

Линде заявила, что Швеция и ЕС озабочены ухудшением положения гражданского общества в России.

Европейский политик отметила, что отравление Навального нервно-паралитическим ядом, его арест и действия российских властей во время уличных протестов 23 и 31 января нужно "обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения". "Мы как соседи, конечно же, должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях", - согласился Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что шведская военная лаборатория "сделала вывод о том, что Навальный был отравлен неким новым веществом из так называемой группы "Новичок", но он считает, что действия Швеции и стран ЕС "совсем не вписываются в требования транспарентности".

По мнению Лаврова, Швеция, Германия "сами не хотят быть транспарентными в тех выводах, которые они используют для продвижения антироссийской позиции".