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Французская полиция проводит спецоперацию в Тулон после того, как из окна одного из домов выбросили коробку с человеческой головой

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

Французская полиция проводит спецоперацию в Тулон после того, как из окна одного из домов выбросили коробку с человеческой головой
Фото: cоцсети

Французская полиция проводит спецоперацию в городе Тулон после того, как из окна одного из домов выбросили коробку с человеческой головой внутри, – об этом сообщают местные СМИ.

Cегодня в центре Тулона на тротуаре обнаружили коробку с отрезанной головой. Как говорят очевидцы, ее выкинули с четвертого этажа жилого здания. В окне показался человек с окровавленными руками. Территория вокруг места происшествия оцепила полиция. 

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого, часть Тулона по-прежнему оцеплена, на месте происшествия работает полиция.

Кроме того местный телеканал сообщает, что в ночь на понедельник полиция получила вызов о драке по этому адресу. Квартира, из которой, вероятно, выкинули коробку, принадлежит мужчине, у которого жили двое бездомных людей. Предполагается, что полицейские задержали как раз владельца квартиры, а погибший - один из живших с ним людей.

БИ

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