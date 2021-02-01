Французская полиция проводит спецоперацию в Тулон после того, как из окна одного из домов выбросили коробку с человеческой головой
1 февраля 2021, 19:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: BFMTV
Французская полиция проводит спецоперацию в городе Тулон после того, как из окна одного из домов выбросили коробку с человеческой головой внутри, – об этом сообщают местные СМИ.
Cегодня в центре Тулона на тротуаре обнаружили коробку с отрезанной головой. Как говорят очевидцы, ее выкинули с четвертого этажа жилого здания. В окне показался человек с окровавленными руками. Территория вокруг места происшествия оцепила полиция.
Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого, часть Тулона по-прежнему оцеплена, на месте происшествия работает полиция.
Кроме того местный телеканал сообщает, что в ночь на понедельник полиция получила вызов о драке по этому адресу. Квартира, из которой, вероятно, выкинули коробку, принадлежит мужчине, у которого жили двое бездомных людей. Предполагается, что полицейские задержали как раз владельца квартиры, а погибший - один из живших с ним людей.
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