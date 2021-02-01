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Китай обвиняют в подготовке к биологической войне

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Китай обвиняют в подготовке к биологической войне

Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения в настоящее время пребывает в китайском городе Ухань. Учёные пытаются проанализировать истоки развитие коронавируса.

Серьёзные споры идут вокруг компании BGI. Она выпускает тесты на коронавирус и, по мнению ряда экспертов, занимается сбором биологического материала американцев. Китай подозревают в попытке установления господства в мировой генной индустрии. Биологические данные людей превратились в очень ценный товар.

Американские спецслужбы подозревают, что генетический материал людей может быть использован для подрыва национальной безопасности государства и развала экономической системы. Чиновники из США призывают разорвать контракты со всеми китайскими компаниями, занимающимися биологической деятельностью. Но США зависят от поставок из КНР средств индивидуальной защиты от коронавируса.

В Центре новой американской безопасности говорят о невозможность создания генетического оружия на сегодняшний день. Однако исследования китайцев позволяют выработать устойчивость людей к различным заболеваниям.

В МИД Китая с сожалением заявили о высказываниях американцев относительно биологической войны. Все проекты и исследования, по сообщениям китайских чиновников, проводятся исключительно в рамках закона и носят открытый характер.

ПВ

Общество

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