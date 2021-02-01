Белорусы выступили в поддержку бело-красно-белого флага

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1 февраля 2021, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Власти Беларуси сообщили, что собираются признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Это стало новым стимулом для локальных акций протеста в стране. Белорусы собирают подписи под петицией, призывающей признать бело-красно-белый флаг историко-культурным наследием. За двое суток под петицией было поставлено 55 тыс. подписей.

По словам политолога Павла Усова, запрещать бело-красно-белый флаг – то же самое, что «запрещать правду или жизнь».

«Бело-красно-белый цвет – это духовное выражение всего человеческого, что есть в белорусском обществе: достоинства, правды, смелости, мужества, честности, жертвенности, красоты. Всего того, что противостоит черному, лживому, мрачному, трусливому», - считает Усов.

Некоторые «неравнодушные граждане», по сообщению Генпрокуратуры, обратились с просьбой запретить бело-красно-белую символику. Причиной обращения является использование бело-красно-белого флага коллаборационистами во время Второй мировой войны.

«Фашистские прихвостни под флагами коллаборантов заживо сжигали наших земляков в их домах, расстреливали вместе с грудничками на руках, вешали отцов и матерей на глазах у детей», – пишут «неравнодушные граждане».

Представителем инициаторов является некий Петр Шапко. Он состоит в оргкомитете пророссийской партии «Родина».

Шапко называет себя казаком и лидером военно-патриотического клуба «Казачий спас».

Известно, что в 1994 году Александр Лукашенко вступал в должность президента под бело-красно-белым флагом, но очень быстро заменил его на советский красно-зеленый. Бело-красно-белый флаг начинает свою историю с 1918 года. Тогда под ним создавалась Белорусская народная республика.

«Красно-зеленый флаг всегда имел большую поддержку, чем белорусская власть, и точно мог ее пережить. Теперь обществу предлагают поделиться. Сидеть рядом с красно-зеленым флагом сегодня – проявление политической позиции», – отмечает политолог Артем Шрайбман.

Он уверен, что действия власти перечеркнули возможности для красно-зеленого флага сохраниться в будущем в качестве государственного.

Политолог Валерий Карбалевич подчеркивает, что с признанием бело-красно-белого флага «экстремистским», его использование или даже упоминание о нем будет наказываться как уголовное преступление. Если до сих пор шла борьба за демократию с использованием национальной символики, то теперь выступления против действующего режима может превратиться в национально-освободительное движение, прогнозирует он.

«Руководствуясь инстинктом самосохранения, существующий режим запускает процесс, который будет иметь побочный эффект. Я бы назвал это процессом завершения формирования белорусской политической нации», – написал Карбалевич в своем телеграм-канале.

«Лукашенко пришел к выводу, что он одержал победу, что протест подавлен и что он может делать со страной все что захочет», - добавил эксперт.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко считает, что старания Лукашенко – это «наивная попытка властей вернуться в прошлое, которая обречена на провал, потому что у него машины времени нет». Большинство экспертов прогнозирует, что все усилия властей напрасны и протесты в Белоруссии можно только приглушить, но не остановить.