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В Одессе не хотят говорить по-украински

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Одессе не хотят говорить по-украински

С нового года на Украине начал действовать закон о государственном языке. Согласно новым нормам, все работники сферы услуг обязаны общаться с клиентами на украинской мове. В противном случае грозит административная ответственность и штраф.

Контролировать соблюдение закона призван «надзорный орган». Доносы о нарушениях идут на имя уполномоченного по защите языка Тараса Креминя. "Шпрехенфюрер" стоит на страже закона, однако его исполнение в ряде регионов не соблюдается. На одесском Привозе люди разговаривают, как и прежде, на русском языке. На конец января в надзорных органах было зафиксировано порядка 100 заявлений о нарушениях языкового закона. В самом городе украинского языка стало больше. Его чаще используют в образовательных и государственных учреждениях. Резкой украинизации области не произойдёт, на это понадобится время. Жители Одессы считают, что смысла бороться с «ветряными мельницами» нет, поэтому количество жалоб в городе и области намного меньше, чем в остальных украинских регионах.

Деградация национального и социального устоя будет происходить не только из-за смены языка, но и разрушения экономики. Инфраструктура области, как и всей страны, оставляет желать лучшего. Всё это в конечном итоге сказывается на культуре людей.

ПВ

Общество

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