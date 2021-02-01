Как искусственный интеллект может влиять на поведение человека

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1 февраля 2021, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: telemetr.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Исследования учёных из Саутгемптонского университета показали, что алгоритмы могут побуждать людей к более рисковому поведению и принятию значительно более рискованных решений, нежели обычно. Это может иметь серьезные практические последствия, предупреждают исследователи.

Доктор Янив Ханох, доцент кафедры управления рисками Саутгемптонского университета, возглавлявший исследование, объяснил: «Мы знаем, что давление со стороны сверстников может привести к более рискованному поведению [человека]. С постоянно растущим масштабом взаимодействия между людьми и технологиями, как в Интернете, так и за пределами сети... очень важно, чтобы мы больше понимали, могут ли машины оказывать подобное воздействие».

Ученые считают, что любые цифровые помощники могут влиять на поведение человека гораздо больше, чем предполагалось ранее, и при желании способствовать принятию человеком неоправданных, высокорисковых решений. Учитывая, что алгоритмы все более усиливают своё влияние на человека, проблема требует безотлагательного изучения.

Это подтверждает то, о чем мы всегда писали: большинству людей свойственно максимально снимать с себя ответственность за принимаемые решения, перекладывая ее на третьих лиц. Если этим «третьим лицом» будет «всезнающий» искусственный интеллект, то ему будут доверять, пожалуй, все люди без исключения.

Вспомним хотя бы недавние исследования в США, которые однозначно показали: большинство сотрудников западных компаний считают, что искусственный интеллект - более объективный и эффективный руководитель, чем человек, и готовы отдать в его «руки» бразды правления своими компаниями, отделами и департаментами.

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