Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 102 миллиона

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31 января 2021, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 102 миллиона, свыше 2,2 миллиона человек скончались, это становится известно из сведений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов возросло почти на 12 тысяч.

Напомним, статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса, 485 - умерли.