Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 102 миллиона
31 января 2021, 21:59[ «Аргументы Недели» ]
Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 102 миллиона, свыше 2,2 миллиона человек скончались, это становится известно из сведений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Число летальных исходов возросло почти на 12 тысяч.
Напомним, статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.
В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса, 485 - умерли.
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