ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 102 миллиона

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 102 миллиона
коронавирус, фото: pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 102 миллиона, свыше 2,2 миллиона человек скончались, это становится известно из сведений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов возросло почти на 12 тысяч.

Напомним, статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса, 485 - умерли.

НС

Политика

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал опубликованный в СМИ сценарий удара НАТО по Калининградской области. Предполагается, что в результате атаки будут уничтожены ракетные комплексы «Искандер» и системы С-400, ликвидированы войска, а также наступит блокада Балтийска.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью