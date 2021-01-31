Американцев обязали носить маски в общественном транспорте
31 января 2021, 21:21[ «Аргументы Недели» ]
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Дэвид Пекоске в рамках мер по борьбе с пандемией распорядился обеспечить обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте по всей стране.
Эти меры приняты во исполнение указа президента Джо Байдена, который предписал носить маски во всех общественных местах, подпадающих под юрисдикцию федеральных властей.
При администрации предыдущего американского лидера Дональда Трампа носить маски в общественном транспорте было рекомендовано, однако это не являлось обязательным.
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