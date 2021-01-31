Латвийский депутат откровенно высказался о премьер-министре

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31 января 2021, 16:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Видимо, не все депутаты Сейма Латвии «благоволят» к премьер-министру страны Кришьянису Кариньшу, но не все хотят об этом говорить. Оппозиционный депутат Сейма Алдис Гобземс считает иначе: он откровенно высказывает свое мнение о премьере латвийским СМИ.

«Американец Кариньш – премьер-министр нулевого уровня. Боится брать на себя ответственность и инициативу. Он боится действовать в интересах нашей страны и имитирует то, что ему говорят свыше. Американец Кариньш ничего не может сделать. Он боится уволить министра образования Шуплинску, хотя для всего общества ясно, что г-жа Пустота не справляется со своими задачами. Он боится брать на себя личную ответственность. Это не лидер. Он родился там, где живет президент Америки. Но и там он боится лоббировать нашу страну. У него нет латышского менталитета. Он просто не думает, как местный. Вот почему Латвию и ее народ он никогда не защищал и не будет защищать. Он не может этого сделать. Это не в его крови. Он может улыбаться, когда ничего не надо делать. Но теперь пора действовать. Пришло время лидеров!»

Справедливости ради отметим, что простые жители Латвии, в своем большинстве, поддержали депутата Гобземса.

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«Он правильно насчет Кариньша сказал! Кариньшу совсем неинтересна Латвия – факт. Он ее не знает. А выполняет то, что ему скажет «американский дядюшка». О какой тогда самостоятельности и независимости идет речь?»

«Все латвийское правительство должно быть латышами! Только так можно сохранить свою культуру, язык, независимость. Это АКСИОМА в любом государстве. Тогда и проблемы будут разрешены, и к войне не нужно готовится».

«Сейчас гастарбайтер управляет страной. Нужно менять!»