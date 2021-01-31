В Париже разлилась Сена, затопив набережные в центре города

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31 января 2021, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Париж, фото: pixabay.com

Сильные и продолжительные дожди во Франции привели к тому, что река Сена вышла из берегов сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в парижском Иль-де-Франс. Набережные у сада Тюильри, Лувра и музея Орс затоплены.

К ним невозможен доступ, убраны скамейки, мусорные баки, уличные кафе. Жителям рекомендовано убрать в безопасное место машины, скутеры и велосипеды.

Уровень воды в Сене продолжает повышаться.

фото: olivierheckmann