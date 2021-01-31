Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира
31 января 2021, 16:13[ «Аргументы Недели» ]
Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую, избиравшуюся на пост президента Белоруссии на выборах летом 2020 года, на Нобелевскую премию мира.
После объявления президентом Александра Лукашенко, в Белоруссии начались протестные акции. Согласно официально объявленным ЦИК результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.
В Литве считают Тихановскую лидером белорусской оппозиции. Тихановская выразила благодарность Науседе в своем Twitter. Как она считает, идея президента Литвы - это "великое выражение солидарности с Беларусью", а также признание мирной борьбы республики за свободу. Тихановская утверждает, что она вдохновляет весь мир с августа 2020 года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.