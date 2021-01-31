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Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира
Светлана Тихановская, фото из соцсетей

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую, избиравшуюся на пост президента Белоруссии на выборах летом 2020 года, на Нобелевскую премию мира.

После объявления президентом Александра Лукашенко, в Белоруссии начались протестные акции. Согласно официально объявленным ЦИК результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

В Литве считают Тихановскую лидером белорусской оппозиции. Тихановская выразила благодарность Науседе в своем Twitter. Как она считает, идея президента Литвы - это "великое выражение солидарности с Беларусью", а также признание мирной борьбы республики за свободу. Тихановская утверждает, что она вдохновляет весь мир с августа 2020 года.

ИЧ

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