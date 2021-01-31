Макрон призвал Британию определиться с союзниками: «Нельзя быть наполовину беременным»

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31 января 2021, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

фото: Эммануэль Макрон, сайт kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Великобритания должна определить внешнеполитический курс страны после выхода из состава Евросоюза. По его словам, Лондон не может быть одновременно ближайшим союзником ЕС и США.

«Какой курс хочет выбрать Великобритания? Нельзя быть и лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром. Необходимо определиться … нельзя быть наполовину беременным», - высказал он.

Макрон отметил, что, по его мнению, лидеры Великобритании обещали своему народу сразу все подряд. Если королевство решит полностью перейти на трансатлантическую политику, тогда нужно четко заявить об этом, поскольку это будет означать расхождение с ЕС по правилам взаимодействия и доступу к рынкам, пояснил он. Президент Франции добавил, что хотел бы иметь «хорошие и мирные отношения» с Лондоном.

«Я выступаю за общие цели и общую судьбу. Я надеюсь, что Борис Джонсон согласен со мной в этом вопросе, поскольку сами британцы думают так же. Мы остаемся союзниками. История и география никак не изменились, поэтому я не думаю, что у британцев отличная от нас судьба», - подчеркнул он.

Комментируя ограничения по поставкам вакцины против коронавируса в Северную Ирландию, Макрон иронично высказал, что, какая бы проблема не была у Великобритании с ЕС, «британцы просто-напросто терпеть не могут французов, в том числе меня, поэтому и говорят, что во всем виноваты мы».