Главком ВСУ и командующий ВВС подали в суд на Минобороны страны

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31 января 2021, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

суд, фото: pixabay.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на министерство обороны страны.

Военнослужащие требуют отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные по результатам служебного расследования. Предположительно, они были вынесены из-за служебной проверки крушения самолета Ан-26. Лайнер потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. Погибли 26 человек, в том числе курсанты. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

Кроме того, глава Минобороны Украины Андрей Таран 27 ноября 2020 года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку. В отношении главнокомандующего ВСУ в тот же день было вынесено дисциплинарное взыскание.