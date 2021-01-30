Экс-агент КГБ: Дональд Трамп находился в разработке спецслужб России с 1977 года

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30 января 2021, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvrain.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В новой книге журналиста Крэйга Унгера «Американский компромат» рассказывается, как Дональд Трамп стал ценным «российским активом». Бывший агент КГБ Юрий Швец сообщил, как экс-президент США начиная с 1977 года находился в разработке российских спецслужб.

В книге говорится, что Трамп «стал объектом шпионской операции, которую контролировала разведывательная служба Чехословакии в сотрудничестве с КГБ». Автор утверждает, что будущий президент США попал в поле зрения российских спецслужб еще в 1977 году, когда женился на модели из Чехословакии Иване Зельничковой.

«Бывает, когда людей вербуют в студенческие годы, а потом они занимают важные должности. Что-то похожее произошло и с Трампом», - поделился Швец.

Он подчеркнул: «Они [сотрудники КГБ] собрали много информации о его личности, поэтому знали, что он из себя представляет. Чувствовалось, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически и склонен к лести».

По словам Швеца, оперативники КГБ убеждали Трампа пойти в политику, когда тот в 1987 году вместе с супругой посетил Москву и Санкт-Петербург. Guardian сообщает, что Трамп задумался о выдвижении в президенты от Республиканской партии и провел предвыборный митинг в Портсмуте. Он обвинил Японию в эксплуатации США и выступил с критикой участия США в НАТО. В объявлении Трамп призвал «прекратить платить за защиту стран, которые могут позволить сами защищать себя».

«Его «обрабатывали» в течение 40 лет, вплоть до его избрания [президентом]», - говорится в книге Унгера.

Бывший агент КГБ Юрий Швец в 1980-е годы работал в Вашингтоне корреспондентом агентства ТАСС, а в 1993 году переехал жить в США, где получил американское гражданство.