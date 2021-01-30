ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Количество заболевших коронавирусом в США за сутки выросло на 162,6 тысячи

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Количество заболевших коронавирусом в США за сутки выросло на 162,6 тысячи
коронавирус, фото: pixabay.com

Число подтвержденных заражений COVID-19 в Соединенных Штатах увеличилось за последние сутки на 162,6 тысячи, зафиксировано 3483 гибели, уточняет университет Джонса Хопкинса.

По сведениям университета, за прошедшие сутки врачи зафиксировали 162 601 случай заболевания коронавирусом в США. С начала эпидемии, как сообщается, заболели более 25,9 миллиона человек, умерли более 436,8 тысячи пациентов.

НС

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью