Количество заболевших коронавирусом в США за сутки выросло на 162,6 тысячи

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30 января 2021, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Число подтвержденных заражений COVID-19 в Соединенных Штатах увеличилось за последние сутки на 162,6 тысячи, зафиксировано 3483 гибели, уточняет университет Джонса Хопкинса.

По сведениям университета, за прошедшие сутки врачи зафиксировали 162 601 случай заболевания коронавирусом в США. С начала эпидемии, как сообщается, заболели более 25,9 миллиона человек, умерли более 436,8 тысячи пациентов.