В Греции на неделю продлили всеобщий карантин

29 января 2021, 22:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Греции приняли решение продлить еще на одну неделю действующий уже почти три месяца всеобщий карантин.
Замминистра по делам защиты граждан Грейии Никос Хардалиас, отвечающий за ликвидацию последствий ЧС, пояснил, что эпидемическая картина не позволяет никакого послабления мер. Новая оценка ситуации, по его словам, будет дана через неделю.
В Греции продолжает действовать запрет на передвижение из префектуры в префектуру, для получения разрешения на выход из дома нужно продолжать посылать смс или заполнять распечатанные бланки. Кроме этого, запрещается передвижение людей на улицах или на общественном и личном транспорте с 21:00 до 05:00, за исключением выхода на работу.
Ранее сообщалось, что премьер Греции Мицотакис сделал вторую прививку от коронавируса.
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