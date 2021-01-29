Экс-главу Международного союза биатлонистов обвиняют в сговоре со спортивными чиновниками из России

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29 января 2021, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В апреле 2018-го норвежец Андерс Бессеберг ушел с поста президента Международного союза биатлонистов (IBU). Он был обвинен в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб спортсменов из России. Независимая комиссия IBU опубликовала доклад о деятельности экс-главы организации, в котором можно узнать о претензиях к Бессебергу и бывшему генеральному секретарю IBU Николь Реш.

Изначально экс-руководитель Московской лаборатории Григорий Родченков говорил, что Бессеберг скрывал положительные пробы россиян. По его словам, с 2005-го по 2015-й годы многие российские биатлонисты выступали под воздействием допинга. Использовался туринабол, затем рекомбинантный эритропоэтин, ну а перед Сочи-2014 - уже известный коктейль «Дюшес», в состав которого входили оксандролон, метенолон и тренболон с алкоголем.

Перед Олимпиадой в Ванкувере ЭПО в сборную России доставляли врачи Станислав и Андрей Дмитриевы. Препараты проходили обработку — из них удаляли сиаловую кислоту (это препятствовало обнаружению допинга в пробах). Но когда в сезоне-2008/09 трех россиян поймали на ЭПО (Альбину Ахатову, Екатерину Юрьеву и Дмитрия Ярошенко), выяснилось, что в команду поступили некачественные препараты.

Дмитриевых в сборной заменили на врача Ирину Родионову. По словам Родченкова, перед Сочи-2014 ему было известно о 15-20 биатлонистах, употреблявших коктейль «Дюшес» для улучшения результатов.

«Доказательств более чем достаточно для того, чтобы сделать выводы:

• Многие биатлонисты сборной России принимали допинг (в частности, рекомбинантный эритропоэтин и стероиды) в период с 2008 по 2015 гг,

• Их поддерживали и защищали от разоблачения конспираторы из Минспорта, Центра спортивной подготовки (ЦСП), РУСАДА и СБР», - говорится в докладе Независимой комиссии IBU.

Родченков ссылался на разговор Александра Кравцова (бывший директор ЦСП и СБР) и Александра Тихонова (экс-глава СБР), состоявшийся в 2013 году. По его словам, они обсуждали размер взятки, которую они дали Бессебергу, и спорили, сколько же поместилось в чемоданчик с деньгами - 300 или 400 тысяч долларов?

Комиссия проверила счета Бессеберга и заметила, что глава IBU почти не тратил деньги. При обыске в его доме полиция обнаружила 13 наручных часов. Девять из них были изделиями люксовых брендов. Экс-глава IBU признал, что в Ханты-Мансийске во время ЧМ-2011он получил часы за 20 тысяч евро.

Бессеберг ездил в дорогие охотничьи поездки, за которые, по материалам комиссии, платила российская сторона. Он подтвердил, что получал 3-4 приглашения в Ханты и 2-3 - в Тюмень. Чиновник не платил за проживание, оружие и пошлины за трофеи. Бессеберг признал, что пользовался услугами проституток в России, и что они, вероятно, были посланы к нему кем-то из российских спортивных функционеров.

С генеральным секретарем Николь Реш тоже налаживали связь. В 2013 году за счет не названного комиссией человека Реш летала в полностью оплаченное путешествие в Нью-Йорк.

Независимую комиссию также смутили взаимоотношения руководства IBU и Александра Тихонова. В 2000 году Тихонов был обвинен в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Спустя год он покинул Россию, и его объявили в международный розыск. Когда Тихонов вернулся, его признали виновным (в 2007-м) и приговорили к трем годам тюрьмы. Но освободили в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом Бессеберг оставил Тихонова на посту вице-президента IBU, что противоречило дисциплинарным правилам Союза.

Известно также, что Тихонов предлагал Реш взятку в виде коробочки с драгоценностями. Генеральный секретарь отказалась, и тут же сообщила об инциденте Бессебергу, но он эпизод проигнорировал.

Реш, в свою очередь, подозревали в оповещении российской стороны по делу Евгения Устюгова. Показатели его биопаспорта вызывали вопросы у WADA еще в 2016 году. Тогда аномалию Устюгов объяснил генетикой. Реш могла предупредить российскую сторону о новых проверках биатлониста.

Когда IBU занимался делами Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, Реш критиковала WADA и отмечала, что обвинения основываются на домыслах. По мнению комиссии, Реш могла придерживаться мнения, что россиянок не следует отстранять, но как генеральный секретарь она не имела права консультировать их, объяснять, как лучше подавать апелляцию в CAS, или помогать любым другим способом.

Интересно, что последние 22 страницы отчета (из 220) Независимая комиссия IBU полностью скрыла от общественности.