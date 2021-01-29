Из тюрьмы в Президенты. Новый лидер Киргизии Жапаров - кто он?

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29 января 2021, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Бишкеке прошла инаугурация 6-го президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В октябре 2020 года всего за 10 дней он прошел путь от заключенного до должности премьера и исполняющего обязанности президента.

В ночь на 6 октября состоялся штурм резиденции президента Жээнбекова, которому пришлось бежать. К этому событию привел мощный протест, вызванный недовольством нарушений в ходе парламентских выборов 4 октября, которые допустила власть.

Тогда же сторонники Жапарова освободили из колонии своего лидера. Пользуясь их мощной поддержкой, он добился отставки Жээнбекова со своего поста.

Жапаров стал «народным президентом», опередив полтора десятка своих конкурентов на выборах 10 января. Он набрал около 80% голосов. Явка при этом не достигла и 40%.

Церемония инаугурации, по данным аппарата президента, обошлась довольно дешево - всего в 8, 5 млн. сомов (около 8 млн. рублей). Сообщается, что улицы столицы перекрывались для проезда кортежа всего на несколько секунд.

Жапаров заявил, что готов «работать днем и ночью», чтобы покончить с коррупцией, создать тысячи рабочих мест и вернуть в страну трудовых мигрантов. А также не допустить узурпации власти. При этом он готов взять на себя всю ответственность за ситуацию в стране, совместив в своем лице главу государства и руководителя правительства.

Личность 52-летнего Садыра Жапарова весьма харизматична. В 2009-2010 годах он возглавлял государственное Агентство по предупреждению коррупции.

В 2013 году нынешний президент Кыргызстана был вынужден уехать из своей страны, опасаясь уголовного преследования, которое позднее признали сфальсифицированным частью окружения бывшего президента Алмазбека Атамбаева, ныне находящегося в тюрьме.

В марте 2017 года Жапаров добровольно вернулся на родину для продолжения политической деятельности, но сразу же был задержан на казахско-кыргызской границе. В дальнейшем Жапаров был приговорен к 11, 5 годам колонии усиленного режима.

Интересно, что смещенный «народным президентом» 5-й глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков остается на свободе, что, похоже, является итогом их обоюдной договоренности.

Известно, что резиденцией президента Жапарова большой столичный Белый дом больше не будет, он отойдет в собственность парламента, а сам глава Кыргызстана будет работать в старом, еще советских времен, Доме правительства.