Против Байдена и Порошенко возбуждены уголовные дела на Украине

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29 января 2021, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине разгорается скандал. Бюро расследований возобновило дела, участниками которых являются избранный президент США Джо Байден и бывший украинский президент Пётр Порошенко.



Заявление о возбуждении дела было подано парламентарием Андреем Портновым. Осенью прошлого года против него были введены американские санкции. Депутат несколько лет назад работал в команде Виктора Януковича. После майдана он покинул Украину. С приходом Владимира Зеленского к власти Портнов вернулся и занялся расследованием преступлений, совершённых Петром Порошенко. Депутат обнародовал записи телефонных разговоров между Байденом и Порошенко, из которых ясно, что американский политик давал украинскому президенту указания относительно ведения дел в стране. В США Портнова считают российским агентом.



Другое уголовное дело связано с деятельностью сына Байдена – Хантера на Украине. Он был одним из руководителей газовой компании Burisma. Байдена младшего обвиняют в отмывании денег. Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин по данному факту пытался провести расследование. Однако, оно было быстро прекращено, а прокурор уволен. Эксперты считают, что резонансные уголовные дела будут иметь для Украины серьёзные политические последствия.



