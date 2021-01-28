Министр МВД Латвии вводит людей в заблуждение

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28 января 2021, 23:07 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

В связи с коронавирусом в Латвии введены ограничения и комендантский час. К нарушениям ограничений относится и система штрафов: если в частном автомобиле едут люди, которые не являются представителями одного домохозяйства и не передвигаются на одну работу, то их ждет штраф.

Об этом открыто и официально заявил две недели назад глава полиции Латвии Арманд Рукс.

Буквально несколько часов назад в социальных сетях было опубликовано сообщение министра МВД Латвии Сандиса Гиргенса:

«Учитывая, что мы до сих пор получаем звонки от людей и вопросы о широко распространенной информации в социальных сетях о том, что Государственная полиция выписывает штраф, если более двух человек передвигаются в одной машине, мы обращаем внимание на то, что это информация НЕ соответствует действительности!»

Что же получается? Министр МВД Латвии вводит жителей страны в заблуждение? Или ставит в неудобное положение своих коллег?

Как стало известно, пост г-на Гиргенса был спешно удален их социальных сетей.