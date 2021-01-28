Военный парад в честь 200 летия греческой революции состоится

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28 января 2021, 22:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

По информации агентство Iefimerida, в Афинах 25 марта 2021 года на центральной площади Синтагма состоится военный парад по случаю 200 летя греческой революции. Обещают что будут соблюдены все меры защиты от коронавариуса. Предыдущие два парада были отменены, из-за пандемии, но 2021 год особенный, юбилейный. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже отправил приглашения на юбилейные торжества и военный парад президенту России Владимиру Путину, президенту Франции Эмануэлю Макрону и принцу Чарльзу.

Об этом премьер-министр Греции сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, с которым он встретился во дворце Максима. Господин Мицотакис направил письмо лидерам - представителям трех сил, сыгравших решающую роль в освобождении Греции от османского ига. История свидетельствует что, в 1827 году в битве при Наварино английский, французский и русский флот нанесли поражение турецко-египетскому флоту, что привело к поражению османских войск и выводу их из центральной и южной Греции и обеспечило независимость Греции.



Факт официального приглашению трех стран по случаю 200-летия греческой революции подчеркивает прочные связи Греции с Англией, Францией и Россией, которые в во время освобождения от османского ига они составляли «защитные силы».

Кириакос Мицотакис отметил, что Греция является членом Европейского Союза и НАТО, но это «не мешает нам расширять наши двусторонние отношения с Россией». Кроме того, 2021 год объявлен Годом истории Греции и России, и этот двойной праздник даст нам возможность вспомнить моменты, которые мы провели вместе в прошлом. «Но строить те, которые будут сопровождать нас в будущем», - сказал премьер на встрече с главой МИД России.



Со своей стороны Сергей Лавров отметил, что «мы высоко ценим наши отношения, которые имеют очень глубокие исторические корни, уходящие в глубину веков, и, конечно, ту связь, которую имеют наши страны на историческом и духовном уровне».