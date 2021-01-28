В Эстонии вводятся новые ограничения из-за коронавируса

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28 января 2021, 21:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Эстония, Таллин, фото: pixabay.com

В центральном уезде Эстонии Харьюмаа и восточном Ида-Вирумаа новые ограничения из-за коронавирусной инфекции вступят в силу с 1 февраля, в остальных уездах страны - с 3 февраля.

Согласно решению эстонского правительства, заведения общепита и развлекательные учреждения должны быть закрыты после 21:00. За одним столом должны сидеть не более 6 человек, которые находятся от остальных на расстоянии не менее 2 метров. Всего в заведении может присутствовать до 250 человек, при этом заполнено оно может быть не более чем на половину.

На собраниях и мероприятиях в помещениях могут находиться до 400 человек, наполняемость зала может быть не более чем наполовину. В мероприятиях на открытом воздухе может участвовать не более 500 человек. В банях, СПА и бассейнах посетители должны соблюдать дистанцию не менее 2 метров.

Под запретом массовые занятия пением, танцами, борьбой, игрой на духовых инструментах, такое времяпровождение признано сопряженным с большим риском распространения инфекции.