На Украине выяснили, что у Байдена в роду были киевские князья

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28 января 2021, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Джо Байден, фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos

На Украине заинтересовались родословной президента США Джозефа Байдена и выявили у него родство с князьями Рюриковичами. Как пишут украинские СМИ, это следует из информации известного французского портала Geneanet.org.

На сайте составлено генеалогическое древо Байдена. Выяснилось, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил прямой предок нового американского лидера барон Саймон де Фельбригг (1367-1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370-1413) — дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336 — 1410), князя Тешинского и Гологовского.

Отцом Пшемыслава был Тешинский князь Казимир, матерью - княгиня Евфемия Мазовецкая, дочь Марии Галицкой и внучка короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).

Прадедом Казимира I был правнук Великого князя Киевского Мстислава I — Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса — дочь старшего сына Владимира Мономаха Великого князя киевского Мстислава Владимировича.

Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей.