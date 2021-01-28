Белоруссию ожидают новые протесты

Лидеры белорусского протеста сообщили о консолидации своих усилий в борьбе против существующей власти. В ближайшее время они представят план развития государства. Главными оппонентами власти выступают Павел Латушко, Светлана Тихановская, супруги Цепкало, Ольга Ковалькова.
Они намерены зафиксировать и обнародовать все преступления, совершённые режимом Лукашенко и привлечь к ответственности виновных лиц. В настоящее время уже обнародованы результаты расследований пыток и насилия в отношении людей, задержанных в ходе протестных акций. В своём плане развития страны они планируют рассмотреть вопросы оказания помощи пострадавшим, наращивания протестной силы, а также экономического давления на существующую власть.
Инициативное объединение бывших силовиков и граждан BYPOL опубликовало обстоятельства гибели Романа Бондаренко. Парень скончался в результате травм, нанесённых силовиками во время задержания. Правоохранители так и не возбудили уголовного дела, как и в отношении других совершённых силовиками преступлений. Белорусы считают, что уровень репрессий будет только увеличиваться. На сегодняшний день никого не амнистировали. Вмешательство Запада может помочь политзаключённым в их освобождении и изменении меры пресечения.
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