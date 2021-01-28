В закон о референдуме на Украине закралась возможность изменения территории

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28 января 2021, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что команду президента Украины Владимира Зеленского особо интересует вопрос о предоставлении Донецку и Луганску особого статуса.



Обвинения в адрес главы государства возникли после принятия закона о референдуме. Зеленский ещё в предвыборной кампании обещал украинцам возможность активного участия в политической жизни страны. После принятия закона стало понятно, что он не отражает ту суть, которую ожидали граждане.



Оппозиционный депутат Вадим Рабинович считает, что закон о референдуме является имитацией участия людей в политике. На практике они не смогут ничего изменить. В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» уверены, что закон о референдуме будет использоваться командой Зеленского в собственных целях: для поднятия рейтинга, усиления политических позиций. Также есть опасения, что закон позволит наделить ЛДНР особым статусом.



Наличие в законе возможности изменения территории государства вызывает опасения практически у всех парламентариев. Надежда остаётся на сложность процедуры проведения референдума и подготовки к нему. Это позволит отложить принятие нужных для власти законов, относящихся к вопросам территории Украины.



