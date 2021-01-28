Американцы продолжают тайно инвестировать в Китай

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28 января 2021, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на конкуренцию экономик США и КНР, американские инвесторы продолжают активное вливание инвестиций в бизнес "Поднебесной".



Непрямое инвестирование может иметь значительные масштабы. Исследовательская Rhodium Group заявила, что граждане США являются владельцами акций китайских компаний на сумму более 1,2 триллиона долларов. Это в пять раз больше тех цифр, которые были ранее представлены правительством США. Китайские инвестиции в американские активы составили порядка 2,1 триллиона долларов.



Если правительства двух держав продолжат политику раскола, то многие компании могут потерять доходы. В случае ослабления давления размеры капиталовложений могут увеличиться в несколько раз. Отсутствие точных официальных данных относительно размеров инвестиций объясняется тем, что китайские компании применяют сложные юридические схемы для вложения своих средств в американский бизнес. Американцы, в попытке обойти контроль Пекина, часто используют в своих сделках Гонконг.



Низкий уровень инвестиций вызван не только политической борьбой государств, но и последствиями пандемии. Не исключено, что 2021 год Китай начнёт с нового листа и будет вкладывать свои средства в США через каналы, которые ещё юридически не закрыты для сотрудничества. КНР раньше других государств отошёл от пандемии, что сделало его лидером в экономическом росте.



