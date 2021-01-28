Французские депутаты разрешили петухам кричать и коровам мычать

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28 января 2021, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Французский сенат одобрил документ, согласно которому всё относящееся к звукам и осязательной стороне в сельской местности будет защищаться специальным законом.



Теперь коровы могут свободно мычать, куры громко кукарекать, а трактора оглашать пространства своими звуками не опасаясь судебных разборок. Граждане, поселившиеся в сельской местности, вынуждены смириться со звуками деревенской жизни. Ранее недовольные французы пытались решить споры с владельцами «шумных животных» в суде.



Практически у всех граждан страны ещё на слуху история судебных разбирательств владельца горластого петуха Мориса и его соседей. Птица на рассвете каждый день оглашала своими звуками окрестности селения Сен-Пьер-д Олерон. Многим соседям это не нравилось, но суд встал на сторону петуха, так как владельцы смогли собрать большое количество подписей в его поддержку. «Скандал национального значения» подтолкнул французских парламентариев к рассмотрению закона о защите традиционной сельской жизни. Люди считают, что важно сохранять сложившиеся в течение многих столетий традиционные устои, где главенствует характерный звуковой и осязаемый фон.



