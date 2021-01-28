В ООН оценили роль российской вакцины в борьбе с пандемией коронавируса
28 января 2021, 10:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В ООН оценили роль российской вакцины в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицирует российскую вакцину так быстро, насколько это возможно.
ООН рассчитывает использоваться российскую вакцину против коронавируса в миссиях организации "в самых уязвимых областях, где нужны вакцины и для сотрудников, и для местного населения". Но ООН может использовать только вакцины, утвержденные ВОЗ.
По словам Антониу Гутерриш, надеется, что власти России и ВОЗ оперативно решат вопросы по сертификации вакцины. Президент РФ Владимир Путин осенью прошлого года в выступлении, которое транслировалось в Генеральной Ассамблее ООН, заявил о готовности России бесплатно предоставить вакцину "Спутник V" для сотрудников организации.
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