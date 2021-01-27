Президент Туниса получил странное письмо с непонятным порошком
27 января 2021, 21:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Сегодня в Карфагенский дворец, резиденцию президента Туниса Каиса Саида пришло письмо, в котором содержится подозрительное вещество, сообщает информационный портал Businessnews со ссылкой на президентскую администрацию.
Порошок отправлен в лабораторию для его идентификации, будет определяться уровень токсичности. Служба безопасности расследует обстоятельства инцидента.
Президент Туниса с письмом не контактировал.
Местные соцсети писали, что письмо содержит рицин, токсичный растительный яд.
В Тунисе не утихают митинги протеста из-за социального неравенства и злоупотреблений полиции. Протесты вспыхнули в 10-ю годовщину тунисской революции 2011 года, которая привела к событиям так называемой «Арабской весны», входе которой был свергнут ряд правительств в арабских странах Северной Африки.
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