Вице-премьер Уруский: Киев планирует продать или утилизировать «Украину»

Аргументы Недели → В мире 13+

27 января 2021, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: флаг Украины, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Вице-премьер Украины Олег Уруский сообщил, что правительство планирует утилизировать или продать недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина». По его словам, данный корабль – это знамя, переходящее от одного кабинета министров к другому.

Уруский отметил, что «Украину» невозможно ввести в состав флота. Кроме того, этот крейсер мешает заводу, занимая место, пояснил он. Политик добавил, что с корабля снимут вооружение, после чего его попытаются продать, а если это не получится, то утилизируют.

Строительство крейсера «Адмирал флота Советского Союза Лобов» началось в 1984 году. Судно спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993 году корабль перешел в собственность Украины, где его решили переименовать.