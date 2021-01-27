Вице-премьер Уруский: Киев планирует продать или утилизировать «Украину»
27 января 2021, 18:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Вице-премьер Украины Олег Уруский сообщил, что правительство планирует утилизировать или продать недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина». По его словам, данный корабль – это знамя, переходящее от одного кабинета министров к другому.
Уруский отметил, что «Украину» невозможно ввести в состав флота. Кроме того, этот крейсер мешает заводу, занимая место, пояснил он. Политик добавил, что с корабля снимут вооружение, после чего его попытаются продать, а если это не получится, то утилизируют.
Строительство крейсера «Адмирал флота Советского Союза Лобов» началось в 1984 году. Судно спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993 году корабль перешел в собственность Украины, где его решили переименовать.
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