Ученые из Огайо считают, что распространение COVID-19 может остановить анализ комнатной пыли

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27 января 2021, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Ученые из Университета штата Огайо пришли к выводу, что остановить распространение COVID-19 в местах скопления большого количества людей поможет анализ обычной комнатной пыли.

В комнатах людей, инфицированных COVID-19, исследователи собрали образцы пыли. Пыль брали из мешков обычных пылесосов после уборки в комнатах двух общежитий. В первом образцы собирались через 27 дней после окончания карантина, а во втором - в середине карантинного периода.

«Во многих случаях пыль собирается во время обычной уборки и может быть легко отправлена на анализ. Эта методика обеспечит выявление вспышек вирусных заболеваний в условиях повышенного риска, например в учреждениях коллективного ухода», - отметили авторы исследования.

Выяснилось, что домашняя пыль с ковров и пола содержит вирусную РНК: в среднем 88% проб пыли показали положительный результат при анализе на вирус. В составе пыли из пылесосов вирус выявлялся только в 55% проб. Вирусная РНК в пыли, хранящейся в вакуумных пакетах, не распадалась в течение четырех недель, несмотря на применение дезинфицирующего средства перед уборкой комнаты.

Астрофизик из ДВФУ Антон Кочергин, который специализируется на изучении космической пыли, рассказал, что вирус долгое время сохраняется в различных условиях при определенных показателях влажности и уровне температуры. В пыли патоген действительно может жить дольше, чем на поверхностях. Сам вирус по своим размерам в разы меньше пор и полостей в пыли. Поэтому пылевые частицы будут препятствием для быстрого испарения этих жидкостей, и вирусная РНК будет сохраняться внутри них гораздо дольше.

Врач-инфекционист Елена Белова отметила, что анализ ученых из Огайо показывает, что пыль может быть полезной и эффективной матрицей для рутинного надзора за вспышками вирусных заболеваний.

Тем не менее, она подчеркнула, что авторы проводили количественный анализ вирусных частиц в комнатной пыли, но не проверяли способность этих следов вируса к заражению.

Но для предупреждения вспышек COVID-19 может быть достаточно и такого анализа, полагают эксперты. На его основе можно разработать методы оценки зараженности помещений и предотвращения распространения инфекции. Сами авторы работы сообщили, что намерены изучать пыль в различных типах зданий в более широком масштабе.