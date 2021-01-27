Китай подозревает США в создании коронавируса

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27 января 2021, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

После приезда команды специалистов Всемирной организации здравоохранения в Китай, руководство «Поднебесной» пытается отвести от себя удар посредством обвинения в распространении вируса американцев. По заявлениям китайских СМИ, вирус был разработан в военной лаборатории США, после чего завезён на территорию Китая.



Ранее Пекин надеялся, что китайская вакцина укрепит репутацию государства за рубежом. Противовирусный препарат ожидают уже в 24-х государствах, большая часть из которых не богатые. После доказательства низкой эффективности китайской вакцины ряд стран отказались от контрактов с КНР на приобретение препарата. Реакция китайских медиа-площадок была моментальной. Журналисты в один голос заявили, что препарат Pfizer не такой надёжный, каким его пытаются преподнести. Серьёзный удар по западному препарату был нанесён центральным телеканалом Китая CCTV, который заявил о необходимости тщательного расследования смерти людей в Норвегии, привившихся вакциной Pfizer.



Спор может обостриться после публикации доклада ВОЗ о происхождении вируса. Находящиеся в Ухане специалисты планируют изучить все аспекты произошедшего. Не исключено, что международная организация узнает о попытках китайских чиновников и врачей замолчать наличие угрозы.



