Грузинский министр Зураб Абашидзе сообщил, что Грузия собирается открыть границы для туристов из России

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27 января 2021, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Грузия ждёт российских туристов. Спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе рассказал, что Тбилиси надеется возобновить переговоры с российской стороной об открытии сухопутной границы для туристов уже в феврале.

Единственный действующий пункт пропуска между Россией и Грузией «Казбеги – Верхний Ларс» был закрыт 16 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Представитель грузинского премьера Зураб Абашидзе пояснил, что сухопутная граница между Россией и Грузией закрыта для туристов только из-за ковида.

По его данным, эпидемиологическую ситуацию предстоит оценить санитарным ведомствам обеих стран, если она будет удовлетворительной, то ограничения снимут.

В Грузии с 28 ноября 2020 года введены ограничительные меры для борьбы с пандемией COVID-19. Запрещена работа ресторанов, торговых объектов и общественного транспорта в крупных городах до 1 февраля. Под запретом регулярная перевозка пассажиров, в том числе железнодорожная, автобусная и на такси.

До 1 февраля в Грузии действуют ограничения на регулярное международное авиасообщение. Из аэропортов Тбилиси и Кутаиси выполняются рейсы в ФРГ, Италию, Австрию и другие европейские государства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что вопрос находится в ведении Федерального штаба по борьбе с коронавирусом. По данным МИД России, вопрос снятия ограничений на пересечение границы с Грузией «пока не стоит на повестке дня».