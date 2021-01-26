Ирландский сенатор Керри Нед О’Салливан связал пропажу знаменитого дельфина с «русскими и Путиным»
26 января 2021, 23:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ирландский сенатор Керри Нед О’Салливан заявил, что "русские" и, "возможно, Владимир Путин" якобы могут быть причастны к исчезновению известного дельфина по кличке Фунги.
Ещё в 80-х он отбился от своей стаи и прописался в местном порту гавани Дингла в графстве Керри, с тех пор развлекая туристов и детей. Путешественники ехали в Дингл издалека, чтобы арендовать в гавани лодку и поближе познакомиться с Фунги. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как "самый одинокий дельфин".
Фунги пропал три месяца назад. Сенатор сделал предположение, что животное исчезло из-за гидролокаторов, якобы используемых российскими военными для наблюдения за кораблями Великобритании: "В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин". Биологи при этом считают, что исчезновение дельфина произошло по причине естественной смерти, ведь ему уже было много лет.
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