США ввели санкции против украинских депутатов за сына Байдена

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26 января 2021, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Введение ограничительных мер против украинских парламентариев вызвало большой резонанс в политических кругах. Санкции коснулись даже депутата из правящей партии Александра Дубинского.



Вашингтон решил наказать всех, кто участвовал в расследовании преступлений, совершённых сыном Байдена – Хантером на территории Украины. Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко утверждал, что Байден-младший снимал крупные суммы со счетов газовой компании Burisma. Все действия американцев в "Незалежной" прикрывали сотрудники ФБР.



В санкционный список попал экс-прокурор Константин Кулик. Под его руководством проходило расследование дела Burisma, где он давал оценку действиям Хантера Байдена. Вскоре прокурор был уволен, а из дела пропала вся информация, которая относилась к семье нового президента США. Раньше всех санкции были введены против депутата Андрея Деркача. Он в прошлом году обнародовал записи переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и Джозефа Байдена. Из записей понятно, что украинский лидер обсуждал все кадровые вопросы с американским коллегой. Политолог Владимир Фесенко считает, что санкции внесут раскол во внутреннюю политику Украины. Если в партии «Слуга народа» начнутся разногласия, это значительно скажется на устойчивости парламента.



