Провластные профсоюзы оставляют белорусов без социальных пакетов

Потерю своего авторитета белорусские власти решили компенсировать при помощи профсоюзов. Вышедшие из профессиональных организаций работники уже столкнулись с серьёзными проблемами.
Многие белорусы из трудовых договоров узнали, что им не причитается премия, дополнительный отпуск, путёвка в санаторий и многое другое. Особо острая ситуация сложилась у сотрудников БелАЗа и работников радиоэлектронной промышленности. В материальной помощи отказали даже тем сотрудникам, которые получили трудовое увечье или имеют заболевание, возникшее в результате профессиональной деятельности.
Белорусские наблюдатели уверены, что применение ограничивающих норм связано с политическим кризисом в стране. Многие волнения были погашены благодаря массовым увольнениям активистов с предприятий. Однако в некоторых организациях действуют ячейки протестующих людей, которые представляют для руководства страны серьёзную опасность.
Выход работников из профсоюзов стал реакцией на происходящие в стране события. В результате белорусы стали активно создавать независимые профсоюзы. Государство пытается вернуть рабочих под контроль даже на частных предприятиях и компаниях. Отказывающиеся выполнять такое распоряжение могут быть ликвидированы в ближайшее время, заявил глава государства Александр Лукашенко.
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