Украина на пороге нового тарифного майдана

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26 января 2021, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

После повышения тарифов на газ и коммунальные услуги украинцы начали практически каждый месяц проводить акции протеста. Увеличение тарифов началось в 2015 году. Правительство страны с того времени взяло курс на построение независимого государства.



Тарифные удары несколько лет удавалось сдерживать при помощи крупных субсидий. Но со временем объём выплат уменьшился, что привело к значительному недовольству рядовых граждан. В конце прошлого года Киевский международный институт социологии сообщил, что многие украинцы вынуждены тратить больше 50% своих доходов на коммунальные услуги.



После начала массовых протестов во всех регионах страны украинское правительство решило вернуть регулирование цен на газ на государственный уровень. Однако протесты не закончились. Митингующие собрались 25 января у офиса Зеленского, чтобы провести автопробег до его дачи.



Киевские эксперты считают, что протест может подогреваться заинтересованными политиками, которые хотят досрочных выборов. Социологи предупреждают руководство страны об опасности социального взрыва, сравнимого с 2014 годом.

Помимо высоких тарифов люди недовольны эпидемиологической обстановкой и принимаемыми властями мерами, а также растущей безработицей и ухудшающейся экономической ситуацией.



