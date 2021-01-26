Жительница Испании вернулась в дом престарелых после собственных «похорон»

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26 января 2021, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Euro Weekly

руки пожилой женщины, pixabay.com

Жительница Испании по имени Рогелия Бланко вернулась в дом престарелых через десять дней после собственных похорон. Соответствующую информацию предоставили сотрудники издания Euro Weekly.

Установлено, что две женщины Рогелия Бланко и Консепсьон Ариас были доставлены из дома престарелых в один день в больницу в городе Оренсе после того, как у них выявили COVID-19. Одна из пациенток скончалась 13 января. Врачи сообщили родственникам Бланко о ее смерти, а также заявили, что она была похоронена на следующий день. Близким не позволили с ней проститься из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений.

Через 10 дней «умершая» женщина вернулась в дом престарелых, чем очень удивила своего мужа, который также проживает в этом заведении. Оказалось, что на самом деле скончалась Консепсьон Ариас, которая делила палату с Рогелией Бланко. Их имена перепутали в клинике.